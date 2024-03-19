На Почтовой загорелась светодиодная конструкция
На кадрах видно, как воспламеняется один из элементов конструкции. При этом все лампочки арки продолжают светиться.
В Рязани загорелась светодиодная конструкция. Об этом РЗН. инфо сообщили читатели.
Возгорание произошло на улице Почтовой.
На кадрах видно, как воспламеняется один из элементов конструкции. При этом все лампочки арки продолжают светиться.
Во вторник, 19 марта, читатели РЗН. инфо рассказали, как конструкцию увезли представители Дирекции благоустройства города.