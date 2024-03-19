Microsoft не будет закрывать доступ к облачным сервисам для физлиц в России

Отмечается, что отключения грозят только компаниям, зарегистрированным в РФ.

Microsoft не будет закрывать доступ к облачным сервисам для физических лиц в России. Об этом сообщил источник RTVi.

Отмечается, что отключения грозят только компаниям, зарегистрированным в РФ.

Ранее стало известно, что Microsoft заблокирует облачные сервисы для российских фирм. При этом уточняется, что вопрос перенесли с 20 марта на конец месяца, пишет РБК со ссылкой на вице-президента Softline Андрея Благоразумова.