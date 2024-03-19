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Малков рассказал об итогах викторины «Семья России»
По его словам, проект поможет узнать мнение рязанцев о мерах поддержки семей.

В Рязанской области прошла викторина «Семья России». Итогами поделился губернатор Павел Малков.

По словам главы региона, проект поможет узнать мнение рязанцев о мерах поддержки семей. «Почти полмиллиона собранных ответов станут основой для их улучшения. Это особенно важно в Год семьи, инициированный нашим президентом», — сказал Малков. Он поблагодарил Торгово-промышленную палату и рязанский бизнес за проведенный проект.

Малков подчеркнул, что за три дня участники викторины получили более 150 тысяч подарков.

Квартиру выиграла Дарья из Тюшева. Она ждет пополнения в семье. Сейчас она живет с родителями и семьей сестры, работает медиком в Рязани.

Также квартиру выиграла многодетная мать Марина. По словам Малкова, она воспитывает десять детей, из которых шесть — приемные. Ее семья живет в Рязанском районе.

Выпускница строительного колледжа Екатерина и ее муж выиграли автомобиль.

«Всего десять автомобилей и шесть квартир выиграли жители Рязани, Сасова, Александро-Невского, Касимовского, Пронского, Шиловского, Рязанского и Ряжского районов», — написал Малков.