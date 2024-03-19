Госдума обязала все образовательные учреждения поднимать российский флаг

С 1 сентября флаги должны быть на всех школах, детсадах, колледжах, техникумах и вузах независимо от формы собственности.

Госдума обязала все образовательные учреждения поднимать российский флаг. Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник, 19 марта, Госдума приняла законопроект, обязывающий все образовательные учреждения устанавливать флаг на своей территории. С 1 сентября флаги должны быть на всех школах, детсадах, колледжах, техникумах и вузах независимо от формы собственности.

Отмечается, что флаг должен находиться на своем месте постоянно.

Раньше такое требование касалось только общеобразовательных школ.