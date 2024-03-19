Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
Срд, 20
Чтв, 21
ЦБ USD 92.22 0.24 20/03
ЦБ EUR 100.1 -0.14 20/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Управляющий директор ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич показал, что пр...
Представители редакции РЗН. инфо побывали на территории...
11 марта 13:27
5 623
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
5 марта 11:49
7 781
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
9 328
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
10 073
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Госдума обязала все образовательные учреждения поднимать российский флаг
С 1 сентября флаги должны быть на всех школах, детсадах, колледжах, техникумах и вузах независимо от формы собственности.

Госдума обязала все образовательные учреждения поднимать российский флаг. Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник, 19 марта, Госдума приняла законопроект, обязывающий все образовательные учреждения устанавливать флаг на своей территории. С 1 сентября флаги должны быть на всех школах, детсадах, колледжах, техникумах и вузах независимо от формы собственности.

Отмечается, что флаг должен находиться на своем месте постоянно.

Раньше такое требование касалось только общеобразовательных школ.