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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал приоритетные задачи на должности
По его словам, приоритетом является развитие применения беспилотных систем.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал приоритетные задачи на должности. Об этом пишет URA.ru.

«Развитие применения беспилотных систем — это мой приоритет», — отметил Сырский. Он добавил, что еще одним приоритетным направлением является обеспечение военных новейшим вооружением.

Главком заметил, что отдельный акцент делается на подготовке специалистов по радиоэлектронной борьбе, беспилотным системам и автоматизированным системам управления.