Гладков: из Белгородской области начнут вывозить детей из-за обстрелов ВСУ

Глава региона Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России» заявил и решении вывезти в другие российские регионы около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины.