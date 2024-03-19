Гладков: из Белгородской области начнут вывозить детей из-за обстрелов ВСУ
Глава региона Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России» заявил и решении вывезти в другие российские регионы около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины.
Из Белгородской области начнут вывозить детей из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным канала, глава региона Вячеслав Гладков на заседании президиума генсовета «Единой России» заявил и решении вывезти в другие российские регионы около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины.
Ранее при обстреле Белгорода пострадал 14-летний ребенок.