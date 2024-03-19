ГД приняла закон о механизме освобождения контрактников от уголовного наказания

Документ приняли в третьем чтении во вторник, 19 марта.

Госдума приняла законопроект о механизме освобождения контрактников от уголовного наказания. Об этом сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Документ приняли в третьем чтении во вторник, 19 марта.

Так, в случае заключения контракта с ВС РФ дела подозреваемых приостановят, а вид наказания осужденных изменят на условный срок. Контролировать их поведение будет командование воинских частей.

В случае, если такой человек после начала военной службы совершит преступление, то ему назначат наказание с учетом ранее вынесенных приговоров.

Правовой механизм распространится на категории лиц: подозреваемые и обвиняемые за преступления небольшой и средней тяжести (за исключением отдельных преступлений против общественной безопасности и против основ конституционного строя и безопасности государства); осужденные (за исключением лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, терроризма, против основ конституционного строя и безопасности государства).