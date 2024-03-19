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Депутат предложила провести «весеннюю уборку» в рязанских автобусах

Депутат гордумы Татьяна Чинкова предложила провести «весеннюю уборку» в общественном транспорте. Предложение прозвучало на комитете по ЖКХ во вторник, 19 марта.

Депутат Татьяна Чинкова заметила, что на некоторых маршрутах в старых автобусах и троллейбусах валяются тряпки, ведра, доски, много «чего-то непонятного». В особенности она отметила автобусы №№ 16, 17 и троллейбусы №№ 3 и 13. Она сказала, что в следующий раз предоставит фото-доказательства для конкретного разбора вопроса.

И.о. начальника управления благоустройства Дмитрий Наумов отчитался, что муниципальный транспорт моют каждый день перед выходом на рейс.

«А вот то, что касается работы коммерческих перевозчиков… постоянно с ними ведем работу по этому вопросу», — отметил Наумов.

Дополнительные проверки пообещали провести, вопрос решить.

Напомним, в феврале рязанка засняла «годовую грязь» в рязанском общественном транспорте.