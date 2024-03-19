Депутат Госдумы предложил ввести в школьную программу песни «Любэ» и «Шамана»

Инициативу поддержало Минпросвещения.

Депутат Госдумы предложил ввести в школьную программу песни «Любэ» и «Шамана». Об это пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Сергея Колунова.

Он сообщил, что обратился в Минпросвещения РФ с инициативой о включении в учебную программу школьных уроков музыки изучения творчества группы «Любэ», Олега Газманова, Ярослава Дронова (Shaman) и других современных патриотических исполнителей.

Он отметил, что в министерстве предложение поддержали.

«Теперь совместно с экспертным и родительским сообществами будет прорабатываться список таких исполнителей и композиций, в него точно войдут „Любэ“, Газманов и Shaman», — пояснил Колунов.