«Черноголовка» купила бизнес детского питания Kraft Heinz в России

В собственность компании перешли комбинаты в Иванове и Георгиевске.

«Черноголовка» купила бизнес детского питания Kraft Heinz в России. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Группа „Черноголовка“ завершила сделку по покупке бизнеса детского питания компании Kraft Heinz», — указано в сообщении.

Отмечается, что бизнес приобрела холдинговая компания группы, АО «Аквалайф ресурс». В собственность перешли комбинаты в Иванове и Георгиевске.