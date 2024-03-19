Банк России выпустил памятную трехрублевую монету

Тираж — три тысячи штук.

Банк России выпустил памятную трехрублевую монету, посвященную 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что монеты выполнена из серебра диаметром 39 мм. На лицевой стороне расположено рельефное изображение государственного герба России. На оборотной — рельефные изображения вокзалов в городе Тынде и поселке Улькан, электровоза.

Тираж — три тысячи штук.

Монета является законным средством платежа и обязательна к приему без ограничений.