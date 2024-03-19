21-летнему рязанцу дали восемь лет колонии за убийство мужчины

По данным следствия, в мае 2023 года между двумя мужчинами возник конфликт на почти личных неприязненных отношений. Началась драка, во время которой 21-летний рязанец нанес лежащему на спине потерпевшему удары ногой в область головы. От полученных травм последний скончался в больнице.

21-летнему рязанцу дали 8 лет колонии за убийство мужчины. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в мае 2023 года между двумя мужчинами возник конфликт на почти личных неприязненных отношений. Началась драка, во время которой 21-летний рязанец нанес лежащему на спине потерпевшему удары ногой в область головы. От полученных травм последний скончался в больнице.

Суд назначил рязанцу 8 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком 1 год с отбыванием наказания в колонии строго режима.