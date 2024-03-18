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Замначальника УМВД предупредил жителей о самых распространенных схемах мошенничества
По словам Григорьева, нельзя выполнять никаких действий под диктовку звонящего, кем бы он ни представлялся.

Заместитель начальника регионального УМВД Дмитрий Григорьев предупредил жителей о схемах мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Один из самых распространенных способов обмана заключается в следующем. Под видом оператора сотовой связи мошенники стараются получить доступ к аккаунту пользователя портала «Госуслуги». Они звонят жертве и утверждают, что действующий договор по обслуживанию сим-карты заканчивается и его необходимо продлить. Все можно сделать по телефону. Дальше следуют просьбы продиктовать код из смс, перейти по ссылке, где нужно ввести еще один код, паспортные данные или номер СНИЛС. Таким образом, человек предоставляет данные для входа в личный кабинет на портале «Госуслуги», и у мошенников появляется поле для дальнейшей деятельности.

Следующий наиболее распространенный случай это «Служба безопасности банка». На мобильный телефон поступает звонок, неизвестный, представляясь сотрудником банка или правоохранительного органа, сообщает о том, что с банковской картой пользователя происходит подозрительная активность. Чтобы устранить проблему необходимо сообщить данные по карте для отмены операции — далее с карты мошенники снимают деньги.

Следующая схема «Ваш родственник попал в беду». Неизвестный представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает, что по вине его родственника совершено ДТП с пострадавшими, за что грозит уголовная ответственность. Далее звучит предложение о передачи денег за решение проблем.

По словам Григорьева, нельзя выполнять никаких действий под диктовку звонящего, кем бы он ни представлялся. Не передавайте никаких персональных данных и сведений о банковских картах. Не переходите по предлагаемым ссылкам, не скачивайте сомнительные приложения. Прервите разговор, положите трубку.