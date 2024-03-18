В Забайкалье после столкновения поезда и легковушки 20 вагонов сошли с рельсов

В Забайкалье после столкновения поезда и легковушки 20 вагонов сошли с рельсов. Об этом пишет Baza.

Авария произошла на перегоне Бамовская — Горелый железной дороги 18 марта.

Отмечается, что автомобиль ехал по дороге вдоль жд путей. В один момент водитель не справился с управлением, после чего машина врезалась в состав.

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

С рельсов сошли 20 пустых вагонов, повреждены пути.

Движение поездов на данном участке приостановили.