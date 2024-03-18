В Татарстане мужчина зарубил топором и расчленил приятельницу

В Татарстане 66-летнего мужчину обвиняют в убийстве приятельницы. Об этом сообщило управление Следкома по Татарстану.

Конфликт произошел ночью 17 марта в поселке Сидоровка.

Пара распивала алкоголь, а затем поссорилась. 46-летняя женщина пыталась уйти, однако мужчина ударил ее несколько раз топором по голове. По данным ведомства, преступление было совершено из-за ревности.

От полученных ранений женщина умерла. Обвиняемый расчленил труп, однако избавиться от останков он не успел. Наутро их обнаружил малолетний внук обвиняемого, он связался с матерью. Женщина вызвала полицию.

Следствие намерено запрашивать для фигуранта избрание меры пресечения в виде заключения под стражу.