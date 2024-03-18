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В Свердловской области пятеро мужчин избили школьника из-за отказа прикурить

В Свердловской области пятеро мужчин избили 17-летнего подростка. Об этом сообщил портал URA.ru.

Инцидент произошел в Нижнем Тагиле на улице Балакинской. По словам матери пострадавшего, подростку сломали нос.

«Начали закидывать его грязным снегом. Вот тут я уже побежала что было мочи на помощь своему ребенку. Они совсем вплотную к нему подошли. Пока добежала, он уже весь в крови стоял. Страшно представить, что могло бы быть, не окажись я рядом в тот момент, или если бы это происходило вечером в потемках. Приблизительный возраст нападавших — около 25-30 лет», — приводит слова женщины Telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

По словам матери молодого человека, после нескольких отказов прикурить группа мужчин напала на подростка. Одного задержали, остальных отпустили, но вызовут позже, уточнила женщина.