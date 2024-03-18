В Шиловском районе задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск за кражу
Отмечается, что мужчина пытался скрыться от следственных органов полиции, но был задержан.
В Шиловском районе задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск за кражу. Об этом сообщает региональное УМВД.
Во время оперативно-розыскных мероприятий в Шиловском районе полицейские установили местонахождение и задержали объявленного в федеральный розыск 45-летнего рязанца, обвиняемого в совершении кражи.
Отмечается, что мужчина пытался скрыться от следственных органов полиции, но был задержан.