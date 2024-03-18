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В рязанском «Фотодоме» открылась выставка «Один день сотрудников полиции России»
Она продлится до 4 апреля.

В рязанском «Фотодоме» открылась выставка Александра Королева «Один день сотрудников полиции России». На снимках запечатлена работа экспертов-криминалистов, кинологов, архивистов.

По словам автора, он хотел показать, сколько сложной, интересной, а подчас опасной работы выполняет сотрудник полиции всего за один день.

«Съемка делалась не в один день. Фотографии собраны за август-сентябрь прошлого года. В работу каждого подразделения приходилось вникать по несколько часов. Съемки не постановочные», — прокомментировал Александр Королев.

Автор планирует продолжить цикл снимков, посвященных одному дню с представителями разных профессий

Выставка продлится до 4 апреля.

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