В Рязанской области пропала 13-летняя Екатерина Дробосюк
Местонахождение девочки неизвестно с 13 марта.
В Рязанской области пропала 13-летняя Екатерина Дробосюк. Об этом сообщил ПСО «Мещера».
Местоположение подростка неизвестно с 13 марта.
Приметы: рост 145-150 сантиметров, худощавое телосложение, короткие черные волосы, карие глаза. Была одета в красную куртку, розовую шапку, черные брюки и черные короткие сапоги.
Тех, кто что-то знает о местонахождении подростка, просят сообщать по телефонам: 112,