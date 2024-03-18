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В Рязанской области пропала 13-летняя Екатерина Дробосюк
Местонахождение девочки неизвестно с 13 марта.

В Рязанской области пропала 13-летняя Екатерина Дробосюк. Об этом сообщил ПСО «Мещера».

Местоположение подростка неизвестно с 13 марта.

Приметы: рост 145-150 сантиметров, худощавое телосложение, короткие черные волосы, карие глаза. Была одета в красную куртку, розовую шапку, черные брюки и черные короткие сапоги.

Тех, кто что-то знает о местонахождении подростка, просят сообщать по телефонам: 112, +7 (920) 980-21-71 или 51-21-71.