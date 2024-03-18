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В Рязанской области на модернизацию интеллектуальной транспортной системы выделили 58,8 миллиона
Как указано в документах, в состав работ входят модификация и настройка программного обеспечения, а также программно-аппаратного комплекса системы информационной безопасности ИТС региона.

В Рязанской области на модернизацию интеграционной платформы и подсистем интеллектуальной транспортной системы дирекция дорог выделила 58 миллионов 862 тысячи рублей. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

Как указано в документах, в состав работ входят модификация и настройка программного обеспечения, а также программно-аппаратного комплекса системы информационной безопасности ИТС региона.

В функции интеллектуальной системы входят получение данных о правонарушениях, отображение информации о количестве нарушений ПДД с типами нарушений, сбор данных о параметрах транспортных потоков, их визуализация. Кроме того, в функции включены контроль за выполнением дорожных работ, получение данных из подсистемы взаимодействия с пользователями, отображение информации о движении транспорта на картографическом слое с отображением маршрутов и информации о них, с отображением информации об отклонении от исполнения рейсов.

Работы выполнят до 30 июня 2025 года.