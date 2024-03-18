В Рязани задержали молодую пару с наркотиками
Возбуждено уголовное дело.
В Рязани задержали молодую пару с наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что сотрудники ППС на улице Строителей обратили внимание на мужчину с женщиной. При виде полицейских они попытались уйти.
Правоохранители остановили прохожих для проверки документов. Позже 33-летний рязанец и 29-летняя девушка признались, что у них с собой есть наркотики.
В свертках было запрещенное вещество производное N-метилэфедрона массой 1,66 и 1,41 грамма.
Возбуждено уголовное дело.