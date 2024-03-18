В Рязани прошел концерт «Крымская весна»

Мероприятие прошло в Лесопарке.

В Лесопарке отметили десятилетнюю годовщину присоединения Крыма к России концертом «Крымская весна». Корреспондент РЗН. Инфо побывал на мероприятии в понедельник, 18 марта.

Рязанцы собрались в Лесопарке с плакатами и флажками «НашиСердцаКрыму». На концерте присутствовали губернатор Павел Малков, зампредседателя общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» Александр Трушин, представители общественных организаций, профессиональных и творческих союзов, военнослужащие, представители региональных и муниципальных органов власти. Лозунг мероприятия: «Россия, Крым, Севастополь. 10 лет в родной гавани».

«Наши деды и прадеды проливали свою кровь, когда боролись с фашизмом. Сегодня борьба продолжается, и нас не победить. Иллюстрация того, что мы не поддаемся никакому давлению: вчера состоялось важнейшее политическое событие — выборы президента Российской Федерации. Наша страна показала, что мы абсолютно едины, мы вместе с нашим президентом. Мы готовы противостоять любому внешнему давлению, любым внешним угрозам. Вся Россия оказывает поддержку президенту. Ни у одного лидера такого нет во всем мире. Держим курс на развитие страны, держим курс на сохранение нашей идентичности, нашего суверенитета. У нас абсолютно все получится — планы очень большие», — отметил Павел Малков.

Зампредседатель «Российского военно-исторического общества» Александр Трушин отметил, что кому принадлежит Крым, тому принадлежит Черное русское море. Он заверил, что, как на вопрос «чей Крым» россияне отвечали «наш» еще в 18 веке, так отвечают и сейчас.

На мероприятии прозвучали песни и стихотворные произведения о сплоченности и героизме российского народа и сохранении исторической целостности российских территорий.