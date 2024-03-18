В Рязани осудили жителя Подмосковья за распространение наркотиков

Мужчина приехал в город в октябре 2023 года.

В Рязани осудили жителя Подмосковья. Его признали виновным в распространении наркотиков, пишет прокуратура Рязанской области.

Установлено, что в октябре 2023 года мужчина приехал в Рязань. Он планировал распространять синтетические наркотики. Однако при выходе из рейсового автобуса его остановили полицейские.

При досмотре у мужчины нашли и изъяли 4,84 грамма синтетического наркотика.

Жителя Подмосковья приговорили к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.