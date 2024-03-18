В Рязани мужчину осудили за наркопреступления

Преступления совершены в августе 2023 года.

В Рязани мужчину осудили за наркопреступления. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Преступления совершены в августе 2023 года.

По данным ведомства, осужденный на дачном участке вырвал два куста конопли. Он разделил их на части и начал хранить там, где жил. Помимо этого, он заказал синтетический наркотик, который забрал через «закладку».

«В ходе проведенных правоохранительными органами оперативно-розыскных мероприятий его незаконная деятельность была пресечена, а запрещенные вещества изъяты из незаконного оборота», — указано в публикации. Также в прокуратуре заметили, что преступления совершены во время испытательного срока по предыдущему приговору за аналогичное преступление.

Рязанца приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также его на год лишили права заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью.