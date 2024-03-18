В Рязани демонтировали 16 нелегальных рекламных конструкций

Цифры приводятся с января 2024 года.

В Рязани демонтировали 16 рекламных конструкций, размещенных нелегально. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Цифры приводятся с января 2024 года.

«В рамках контрольных мероприятий был проведен мониторинг размещения рекламы. Были выявлены незаконные рекламные конструкции, выданы соответственно предписания о добровольном демонтаже. Начиная с января 2024 года на территории города Рязани демонтированы 16 незаконных конструкций в принудительном порядке», — отметил начальник управления градостроительства и архитектуры города Рязани Алексей Крутов.