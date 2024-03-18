В России расширили список получателей льготных лекарств

Минздрав России расширил перечень сердечно-сосудистых заболеваний, при которых положены льготные лекарства. В список вошли больные ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью.

В России расширили список получателей льготных лекарств. Об этом сообщается на сайте правовой информации.

В понедельник, 18 марта, Минздрав России расширил перечень сердечно-сосудистых заболеваний, при которых положены льготные лекарства. В список вошли больные ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью.

В перечень льготных препаратов внесли более 30 международных непатентованных наименований лекарств.