В России расширили список получателей льготных лекарств
Минздрав России расширил перечень сердечно-сосудистых заболеваний, при которых положены льготные лекарства. В список вошли больные ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью.
В России расширили список получателей льготных лекарств. Об этом сообщается на сайте правовой информации.
В понедельник, 18 марта, Минздрав России расширил перечень сердечно-сосудистых заболеваний, при которых положены льготные лекарства. В список вошли больные ишемической болезнью сердца и хронической сердечной недостаточностью.
В перечень льготных препаратов внесли более 30 международных непатентованных наименований лекарств.