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В России с осени подорожает молочная продукция
Отмечается, что в прошлом году она повысилась на 16%.

В России подорожает молочная продукция. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Отмечается, что в прошлом году ее стоимость повысилась на 16%.

По данным экспертов, ожидать повышения стоимости молока можно к осени. Растущий спрос надо удовлетворять, а значит, модернизировать старые мощности, открывать новые, внедрять высокотехнологичные решения.

Кроме того, играет роль сезонность в производстве такой продукции.