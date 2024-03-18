В РГАТУ отметили годовщину воссоединения Крыма с Россией

В четверг, 14 марта, коллектив Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева отметил десятую годовщину воссоединения Крыма с Россией.

Торжественное мероприятие, организованное при поддержке Рязанской областной Думы и РРОО «ИВПК «Десантное братство», началось в студенческом дворце культуры университета с Гимна Российской Федерации и видеообращения президента России.

Праздничную программу открыл ректор университета Александр Шемякин.

«Историческое событие, которое произошло 10 лет тому назад — это важнейший рубеж в нашей истории, событие, которое заставило вновь говорить о торжестве справедливости и солидарности. И не остается ни малейшего сомнения в правильности сделанного выбора!» — сказал он.

В этот день своё творчество студентам и сотрудникам университета дарил новосибирский скрипач Давид Агинян. Музыкант уже долгое время выступает с концертами по всей России, цель которых поднять дух, настроение и сплотить россиян.