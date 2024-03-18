В Мордовии задержали рязанца за кражу из строительного гипермаркета

Росгвардейцы передали нарушителя полиции.

В Мордовии задержали рязанца за кражу из строительного гипермаркета. Об этом сообщает сайт региональной Росгвардии.

Отмечается, что в воскресенье, 17 марта, правоохранители получили сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из строительных гипермаркетов.

В магазине рассказали, что неизвестный мужчина взял строительные товары, спрятал их в пакет и ушел.

44-летнего жителя Рязанской области задержали. Его передали в полицию.