В Ленобласти неадекватный мужчина ударил полицейского осколком стекла в висок

В Ленобласти неадекватный мужчина ударил полицейского осколком стекла в висок. Об этом пишет «Mash на Мойке».

Отмечается, что к пятиэтажке приехали наряды МЧС, но тушить ничего не пришлось. 28-летний мужчина поджигал бумажки, он был в неадекватном состоянии, поэтому спасатели вызвали полицию.

При погоне молодой человек нанес удар осколком стекла в висок 22-летнему сержанту — и скрылся. У полицейского закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и многочисленные ссадины.