В Ленинградской области шестилетняя девочка умерла во время удаления зуба

В Ленинградской области шестилетняя девочка умерла во время удаления зуба в одной из стоматологической клиник. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Трагедия случилась в клинике в Кудрове. По словам собеседника, ребенку стало плохо во время операции.

«Девочка была записана, пришла с родителями по расписанию. Врачи констатировали ее смерть», — рассказал источник издания.

Помимо этого, известно, что ребенку предстояла операция на сердце, а медики должны были выдать справку о здоровье полости рта. Во время осмотра специалисты решили удалить зуб ребенка. Медики провели анестезию, вырвали зуб, а затем девочка почувствовала себя плохо и спустя непродолжительное время умерла. При этом отмечается, что ребенок не страдал аллергией.

Известно, что врачи и правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.