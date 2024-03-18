В Кронштадте на людей упала уличная сцена

Инцидент произошел во время празднования Масленицы.

В Кронштадте на людей упала уличная сцена. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на прокуратуру Петербурга.

Инцидент произошел во время празднования Масленицы. Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, люди успели отбежать. Пострадавших нет.

Проверку по факту случившегося начала прокуратура Кронштадтского района Санкт-Петербурга. Ведомство даст оценку действиям ответственных за обеспечение безопасности зрителей лиц.