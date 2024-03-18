В Казани 40 рабочих заразились сальмонеллезом после обеда в столовой

В Казани 40 рабочих заразились сальмонеллезом после обеда в столовой. Об этом сообщил портал «Газета.ру».

По информации издания, они питались в общепите предприятия «Нэфис косметикс». Пострадавших госпитализировали в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

Сотрудники Роспотребнадзора проверили столовую, там нашли ряд нарушений. Так, в учреждении не соблюдались условия хранения продуктов, не было документов на полуфабрикаты. В общей сложности специалисты забраковали около тонны продуктов.