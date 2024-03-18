В Белгородской области при попадании снаряда в жилой дом погибли четыре человека

Трагедия произошла в селе Никольское.

В Белгородской области при попадании снаряда в жилой дом погибли четыре человека. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Трагедия произошла в селе Никольское.

«Террористический акт со стороны ВСУ унес жизни практически целой семьи: погибли бабушка, мама, ее гражданский супруг и сын — молодой 17-летний парень. Это невосполнимая утрата для всей Белгородской области», — написал Гладков. Он выразил соболезнования родным и близким семьи.

Отмечается, что маленькую девочку спасти удалось. Она находится в реанимации под аппаратом ИВЛ, за ней наблюдают врачи детской областной клинической больницы. «У нее закрытая черепно-мозговая травма, на завтра назначена операция. Состояние ребенка стабилизировали», — написал Гладков.