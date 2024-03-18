Стала известна самая высокооплачиваемая отрасль в Рязанской области

Специалисты из этой отрасли получают 69 тыс. рублей в месяц.

Стала известна самая высокооплачиваемая отрасль в Рязанской области. Исследование провели специалисты РИА Новости.

По данным издания, самой высокооплачиваемой отраслью в Рязанской области стала IT и связь. Специалисты из этой отрасли получают 69 тыс. рублей в месяц. Также Рязанская область заняла 54 место в рейтинге по уровню зарплат.

Лидерами рейтинга стали московские финансисты. В среднем они зарабатывают около 250 тыс. рублей в месяц.