Следователи начали проверку после гибели трех человек при пожаре в Шилове

Тела погибших нашли в понедельник, 18 марта.

Следователи начали проверку по факту гибели трех человек при пожаре в Шилове. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Трупы погибших нашли в понедельник, 18 марта, при тушении пожара в квартире в доме на улице Мира.

Личности погибших установили — это хозяин квартиры, 1960 года рождения и два его брата, 1960 и 1963 годов рождения. Следователь осмотрел место происшествия, также назначены судмедэкспертизы. Предварительной причиной пожара называют непотушенную сигарету.