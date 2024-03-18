Рязанский калинник вошел в топ-8 блюд, которые стоит попробовать в России

Десерт расположился на пятом месте.

Рязанский калинник вошел в топ-8 блюд, которые стоит попробовать в России. Об этом сообщают эксперты сервиса tutu.

На первом месте расположился ботлихский пирог из Дагестана. Это пирог с курагой и орехами, который появился в горах.

Следом идет коман мелна, республика Марий Эл. Это пышные блины, которые готовят в печи, из трех видов муки.

Далее расположились булочки «груди молодушки» из Мордовии. Их начинку делают из творога и сахара.

На четвертом месте рейтинга оказался коломенский калач.

Пятым в топе стал рязанский калинник. Этот десерт делают из разных видов муки, добавляют шоколадную глазурь, а внутрь кладут начинку из калинового джема.

После нашего угощения идут архангельские пряники со смешным названием козули.

Замыкает список татарский эчпочмак и калитки из Карелии.