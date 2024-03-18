Рязанская область приняла участие в международной туристической выставке «Интурмаркет-2024»

В Москве открылась крупнейшая международная туристическая выставка «Интурмаркет-2024», объединяющая все регионы России. На стенде Рязанской области работает делегация из города Касимова и Касимовского района.

Предприниматели двух муниципалитетов представляют туристический потенциал города и района. Участие в выставке стало возможным благодаря поддержке Центра «Мой бизнес» Агентства развития бизнеса Рязанской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России и курирует первый вице-премьер Правительства Андрей Белоусов.

В первый день мероприятия прошли переговоры по сотрудничеству с ведущими туроператорами страны и зарубежья, с представителями Союза частных музеев и коллекционеров.

Также была организована дегустация татарского пирога и лотерея с розыгрышем призов от предпринимателей — участников выставки.