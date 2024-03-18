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Рязанцы рассказали о женщине, которая бросалась под машины вместе с ребенком
По словам рязанцев, женщина находилась под воздействием наркотиков. Автор поста отметил, что ее передали сотрудникам полиции на площади Победы.

Рязанцы рассказали о женщине, которая бросалась под машины вместе с ребенком. Пост об этом появился в Telegram-канале Rzn Life.

«Сегодня около 8 часов вечера, женщина с ребенком пыталась броситься под машину, агрессивно дергала ребенка, не реагировала ни на что. Одежда грязная, ребенок плачет», — отметил автор поста.

По словам рязанцев, женщина находилась под воздействием наркотиков. Автор поста отметил, что ее передали сотрудникам полиции на площади Победы.

В региональном УМВД рассказали, что в полицию поступило сообщение об инциденте, проводится проверка.