Рязанцев приглашают в «Фотодом» на выставку Союза фотохудожников России

Во вторник, 19 марта, в 16:00 в «Фотодоме» имени Каширина состоится открытие XXXIII отчетной выставки рязанского отделения Союза фотохудожников России. В экспозицию вошло около 50-ти работ, созданных авторами за 2023 год.

Авторами фоторабот выступили 13 фотохудожников — Андрей Карев, Анатолий Осипенков, Ирина Сергеева, Татьяна Исаенко, Андрей Павлушин, Светлана Задорина, Александр Маслов, Елена Хазина, Николай Середа, Сергей Романов, Владимир Гаврилов, Алексей Епишкин, Елена Оськина.

Выставка продлится до 9 апреля по адресу: ул. Почтовая, 58. Вход свободный.

Возрастное ограничение 12+