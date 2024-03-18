Путин впервые прокомментировал смерть Навального*

Глава государства сообщил, что в США аналогичное развитие событий тоже «бывало и неоднократно».

Президент Владимир Путин прокомментировал смерть Алексея Навального*. Об этом пишет ТАСС.

«Что касается господина Навального: да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. У нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни», — сказал он на пресс-конференции в своем предвыборном штабе.

Кроме того, глава государства сообщил, что в США аналогичное развитие событий тоже «бывало и неоднократно».

*включен российскими властями в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России.