Путин впервые прокомментировал смерть Навального*
Глава государства сообщил, что в США аналогичное развитие событий тоже «бывало и неоднократно».
Президент Владимир Путин прокомментировал смерть Алексея Навального*. Об этом пишет ТАСС.
«Что касается господина Навального: да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. У нас были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы уходили из жизни», — сказал он на пресс-конференции в своем предвыборном штабе.
Кроме того, глава государства сообщил, что в США аналогичное развитие событий тоже «бывало и неоднократно».
*включен российскими властями в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России.