Путин рассказал о восстановлении железной дороги «Ростов-на-Дону — Донецк»

Об этом он заявил на концерте в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией.

Президент России Владимир Путин пообещал продолжить работу по восстановлению железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя. Об этом он заявил на концерте в честь десятилетия воссоединения Крыма с Россией.

«Только сегодня утром мне доложили о том, что восстановлена железная дорога от Ростова до Донецка, до Мариуполя и Бердянска. Мы продолжим эту работу, и скоро железнодорожные составы пойдут прямо в Севастополь. И это будет еще одна альтернативная дорога вместо Крымского моста», — сказал Путин на мероприятии.