Путин: при конфликте России и НАТО мир окажется в одном шаге от третьей мировой войны

По его словам, вряд ли кто-либо заинтересован в таком сценарии событий.

При конфликте России и НАТО мир окажется в одном шаге от третьей мировой войны. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, пишет RT.

Он заявил, что, по его мнению, в современном мире все возможно.

«Но я же говорю, и это понятно для всех, что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны», — сказал Путин во время пресс-конференции.

По его словам, вряд ли кто-либо заинтересован в таком сценарии событий.