Опубликованы результаты выборов президента в Рязанской области 2024 года

По итогам обработки 100% протоколов следующие результаты: Владимир Путин 87,93% голосов;Николай Харитонов — 4,29%;Владислав Даванков — 3,76%;Леонид Слуцкий — 2,65%.Явка составила 75,78%.

Опубликованы результаты выборов президента в Рязанской области 2024 года. Данные опубликовал региональный избирком. По итогам обработки 100% протоколов следующие результаты:

Владимир Путин 87,93% голосов;

Николай Харитонов — 4,29%;

Владислав Даванков — 3,76%;

Леонид Слуцкий — 2,65%.

Явка составила 75,78%.

Напомним, в 2018 году она достигла 65,14%, а в 2012 — 64,18%.