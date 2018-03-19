Путин выиграл выборы президента в Рязанской области с 76% голосов

Выборы президента в Рязанской области выиграл действующий глава государства Владимир Путин.
Результаты голосования, прошедшего в воскресенье, 18 марта, появились в системе «Выборы» в 3:30.
Путин набрал 76,34% голосов. Второе место занял Павел Грудинин из КПРФ (12,65%), третье — либерал-демократ Владимир Жириновский (6,17%).
Ксения Собчак из «Гражданской инициативы» набрала 1,29%. Планку в процент не смогли преодолеть: Григорий Явлинский (Яблоко) 0,68%; Сергей Бабурин (Российский общенародный союз) 0,68%; Максим Сурайкин (Коммунисты России) 0,62% и Борис Титов (Партия Роста) 0,61%.
Итоговая явка составила 65,14%.
RZN.info вел