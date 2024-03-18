Оператор «МегаФон» модернизировал сеть в Сасовском районе

Оператор улучшил параметры сети в городе Сасово и районе— связисты запустили на сети дополнительный слой в низкочастотном диапазоне, используемый для передачи данных, и построили новые базовые станции в загруженных локациях.

Аналитики компании отмечают, что в результате проведенных работ увеличилась емкость сети, а также на 30% выросла скорость мобильного интернета.

Под модернизацию попали более 10 объектов связи. Все они обеспечили более плотное 4G‑покрытие в регионе. Связь LTE стала доступна в тех местах, где ранее сигнал был слабым или отсутствовал вовсе.

Улучшения затронули поселки Каргашино, Кустаревку, Пичкиряево, Сотницыно, Салтыково, Рожково и Устье, деревню Колдамышево, а также сам районный центр — город Сасово.

Новое качество услуг смогли оценить более 25 тысяч жителей. По данным аналитиков МегаФона в 2024 году интернет-трафик в этих населенных пунктах вырос практически в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а длительность разговора в среднем выросла в 1,5.

«Низкочастотный диапазон, который мы развернули в регионе, отличается своей „дальнобойностью“ и хорошо проникает в труднодоступные помещения. Теперь жители Сасовского района могут с большим комфортом пользоваться всеми онлайн-сервисами на средней скорости 30 Мбит/с, даже несмотря на растущий трафик в регионе», — отмечает директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.