Объявлен сбор средств для больного лейкозом 17-летнего подростка из Касимова

Для дальнейшего лечения подростку необходимо собрать 1 108 380 рублей на покупку шести необходимых упаковок препарата. На данный момент собрать удалось только 117 800 рублей.

Объявлен сбор средств для больного лейкозом 17-летнего подростка из Касимова. Информация о сборе появилась на сайте «Свет. Дети».

С ноября 2023 года 17-летний Дмитрий Ларьков из Касимова болен острым миелоидным лейкозом. Сейчас он проходит курсы химиотерапии и готовится к трансплантации костного мозга в больнице в Санкт-Петербурге.

Для дальнейшего лечения подростку необходимо собрать 1 108 380 рублей на покупку шести необходимых упаковок препарата. На данный момент собрать удалось только 117 800 рублей.

Помочь Дмитрию можно по ссылке .

Фото: Екатерина Федорова.