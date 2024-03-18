Объявлен сбор средств для больного лейкозом 17-летнего подростка из Касимова
Для дальнейшего лечения подростку необходимо собрать 1 108 380 рублей на покупку шести необходимых упаковок препарата. На данный момент собрать удалось только 117 800 рублей.
Объявлен сбор средств для больного лейкозом 17-летнего подростка из Касимова. Информация о сборе появилась на сайте «Свет. Дети».
С ноября 2023 года 17-летний Дмитрий Ларьков из Касимова болен острым миелоидным лейкозом. Сейчас он проходит курсы химиотерапии и готовится к трансплантации костного мозга в больнице в Санкт-Петербурге.
Для дальнейшего лечения подростку необходимо собрать 1 108 380 рублей на покупку шести необходимых упаковок препарата. На данный момент собрать удалось только 117 800 рублей.
Помочь Дмитрию можно
Фото: Екатерина Федорова.