На насосной станции в Новой Москве нашли труп младенца

В Новой Москве во время ремонта на территории насосной станции нашли тело новорожденного. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Труп мальчика нашли на объекте на Солнечной улице. Причину смерти установят медэксперты.

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов координирует работу правоохранительных органов на месте происшествия, контролирует установление всех обстоятельств», — указано в сообщении ведомства.