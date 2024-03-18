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На четырех рязанских улицах 19 марта отключат холодную воду
Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

На четырех рязанских улицах во вторник, 19 марта, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

С 12:00 до 18:00 ресурса не будет по адресам:

  • улица Великанова, дома №№ 1 корпус 1, Великанова 1 корпус 2 (Детский сад № 103), 1/6, 3, 3 корпус 1, 5, 7 корпус 1;
  • улица Юбилейная, дома №№ 4, 5;
  • улица Карла Маркса, дома №№ 11 (ЦДТ «Приокский»), 11 (ЦБС Рязани / Библиотека-филиал № 14);
  • улица Октябрьская, дома №№ 10/13, 8 корпус 1 (Детский сад № 13).