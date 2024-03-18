На четырех рязанских улицах 19 марта отключат холодную воду

Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

На четырех рязанских улицах во вторник, 19 марта, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте городского «Водоканала».

С 12:00 до 18:00 ресурса не будет по адресам: