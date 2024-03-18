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На четырех рязанских улицах 18 марта отключили холодную воду
Часть адресов расположены в Дядькове.

На четырех рязанских улицах в понедельник, 18 марта, отключили холодную воду. Об этом сообщил городской «Водоканал».

До 17:00 ресурса не будет по адресам:

  • улица Большая, дом № 1;
  • улица Юбилейная (Дядьково), дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (МБДОУ Дядьковский детский сад);
  • улица Центральная, дом № 47Б (Администрация Дядьковского сельского поселения);
  • улица Чкалова, дома №№ 42, 44, 46, 46 корпус 1, 48, 48б, 48 В, 48 г, 48д, 50а, 50б.

Также воды нет в Котельной в Дядькове.